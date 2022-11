Mehr Personal in Finanzämtern könnte Steuerbetrug besser bekämpfen. Bildrechte: imago images/imagebroker

In Niedersachsen gab es von Anfang 2021 bis Oktober 2022 rund 4.600 Kassennachschauen, bei denen Registrierkassen geprüft werden. Im selben Zeitraum waren es in Sachsen 64. In Thüringen gab es keine. Für Sachsen-Anhalt liegen nach Auskunft des Finanzministeriums in Magdeburg derzeit nur Zahlen für 2021 vor. Hier gab es 73 Kassennachschauen. Als Grund für die geringen Zahlen geben die Finanzministerien die Einschränkungen während der Corona-Pandemie an. In Niedersachsen waren es 2021 mit 2.433 Prüfungen trotzdem ähnlich so viele wie 2022 mit bislang 2.200.