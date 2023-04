In Magdeburg stellten die MVB, wie viele Verkehrsbetriebe auch, extra Personal fürs Kundencenter ab, sagt Tim Stein von den Magdeburger Verkehrsbetrieben. So solle jeder, der ein Deutschlandticket wolle, auch eins bekommen.



Gerade ältere Leute, die mit dem Internet Probleme haben, sollten Hilfe erhalten, sagt Tim Stein. Denn das Ticket gibt es ja eigentlich nur digital oder als Chipkarte – eigentlich. In Magdeburg gibt es Stein zufolge eine Ausnahme für Menschen die gar keinen Zugang zum Internet haben und auch niemanden kennen, der helfen könnte. Im Kundenzentrum könne man dann vorbeikommen und gemeinsam mit dem MVB-Personal den Antrag ausfüllen. Das Ticket werde dann als Papierticket nach Hause geschickt, erklärt Tim Stein.