Stromausfall im Harz Eisregen ist der "schlimmste Feind" für die Stromleitungen

"Leitungen bekommen zusätzliche Lasten. Die können zu strukturellen Schäden am Leitungen und Masten wie im Münsterland im Winter 2005 führen. Die Leitungen sind zudem dicker und haben so mehr Angriffsfläche für den Wind", sagt der Experte. Durch Eis auf den Leitungen könne der nötige Mindestabstand so eingeschränkt werden, dass es zu Kurzschlüssen kommt.