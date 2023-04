Warum heißt die Schlucht "Schwedenlöcher"? - Den Namen erhielt die Schlucht in Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg in den Jahren 1618 bis 1648. Damals brachten Bauern aus der umliegenden Umgebung ihre Habe in den zerklüfteten Felsformationen vor schwedischen Truppen in Sicherheit.

- Über die etwa 700 Stufen in der Schlucht und zwei steile Eisenleitern überwinden Wanderfans einen Höhenunterschied von 160 Metern.



Quelle: Tourismusportal Oberelbe.de