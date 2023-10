Tote und Verletzte Fahrer nach tödlicher Schleuserfahrt in U-Haft

Ein mutmaßlicher Schleuser, der am vergangenen Freitag auf der A94 in Oberbayern einen verheerenden Unfall baute, ist in Untersuchunghaft. Der 24-jährige Mann war mit 180 Stundenkilometern vor der Polizei geflüchtet, bevor er mit seinem Kleinstransporter von der Straße abkam. Sieben Menschen kamen ums Leben, darunter ein sechs Jahre altes Kind. Laut Polizei häufen sich die Fälle, in denen die Fahrer mit hochgefährlichen Fahrweisen vor den Beamten fliehen.