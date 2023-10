Flucht vor der Polizei Sieben Tote bei Unfall von Schleuserfahrzeug in Bayern

Einem Sprecher zufolge sollte der von Osten in Richtung München fahrende Wagen von der Bundespolizei kontrolliert werden. Der Fahrer beschleunigte daraufhin stark und kam an der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg von der Fahrbahn ab. Zahlreiche Helfer von Rettungsdiensten und Feuerwehr eilten zum Unglücksort. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde in Richtung München voll gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts auf.