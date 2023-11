Am Donnerstagabend 20:15 Uhr, ist es wieder so weit: Die Doku "Apokalypse Hitler" wird ausgestrahlt. Die ist 12 Jahre alt und läuft hoch und runter – genau wie viele andere Hitler-Sendungen. Ein Blick in die Fernsehprogramme zeigt: Es vergeht fast kein Tag ohne Hitler. Doch warum? Professor Jens-Christian Wagner, Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, hat eine einfache Erklärung: "Hitlers Frauen, Hitlers Hunde, Hitlers linker Hoden oder ich weiß nicht was. Der Titel zeigt, dass man im Sender davon ausgeht, wenn Hitler im Titel vorkommt, dann verkauft sich das besser. Hitler sells sozusagen."