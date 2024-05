Umwelt Immer mehr Ringeltauben werden in die Städte getrieben

Immer mehr Monokulturen und der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft habe dazu geführt, dass die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung weniger Nahrung finden und deshalb inzwischen immer mehr in die Städte vordringen, erklärt der Görlitzer Ornithologe Markus Ritz.

"Im Vergleich zur offenen Landschaft bieten die bessere Bedingungen, weil natürlich in Städten nicht gespritzt und gegiftet wird. Da ist jetzt das Nahrungsangebot inzwischen in Siedlungen deutlich besser als in der Agrarlandschaft. In Wäldern ist sie ja weiterhin ganz gut vertreten." Außerdem hat die Ringeltaube in der Stadt weniger Fressfeinde und die höheren Temperaturen kommen ihr auch entgegen.