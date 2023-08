In den mitteldeutschen Ländern könnten die Beiträge für die Kfz-Haftpflichtversicherung steigen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) errechnet jedes Jahr die Schadensbilanzen der rund 400 deutschen Zulassungsbezirke und teilt sie in Regionalklassen ein. Dort wo es häufig Unfälle gibt und die Versicherer mehr zahlen mussten, dürften in der Folge die Beiträge steigen. So auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.