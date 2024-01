Die Auswertung der DAK zeigt weiterhin erheblich Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. So ist der Krankenstand in der Alterspflege (Sieben Prozent) sowie bei Kita-Beschäftigten (Sieben Prozent) besonders hoch. Die niedrigsten Werte gab es in der Informatik und Kommunikationstechnologie. Hier lag der Wert bei 3,7 Prozent.