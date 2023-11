Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen sind so etwas wie eine zweite Heimat für S. Schon Mitte der 1990er-Jahre soll er als Jugendlicher nach Moers im Ruhrgebiet gezogen sein. Später arbeitete er im Restaurant "Da Bruno" in Duisburg, auch an jenem Abend, als sich dort die sogenannten Duisburger Mafiamorde ereigneten. Am 15. August 2007 wurden dort gegen halb drei Uhr morgens sechs Männer erschossen. Es war der Höhepunkt einer Fehde unter Familienclans aus San Luca, darunter dem Pelle "Vanchelli"-Clan. Clans aus San Luca sind in Deutschland stark verwurzelt, unter anderem auch in Thüringen und Sachsen. Auch nach den Mafiamorden führten Spuren nach Erfurt . S. entkam damals dem Blutbad nur knapp, weil er das "Da Bruno" kurz vorher verlassen hatte. So steht es im italienischen Urteil zu den Duisburger Mafiamorden.

Schon mehrfach hatte sich S. in Deutschland vor italienischen Fahndern versteckt. Schon viermal wurde er hierzulande aufgegriffen und nach Italien ausgeliefert, das erste Mal im Jahr 2012. Immer wieder kam er in Italien unter Auflagen frei, um wenig später unterzutauchen. So geschah es auch diesmal. Bereits im Mai 2019 hatten Beamte des Bundeskriminalamtes S. in Deutschland festgenommen. Wenige Monate später war er nach Italien ausgeliefert worden. Gegen S. lag auch damals ein Haftbefehl vor. Italienische Ermittler warfen ihm im Zusammenhang mit dem Verfahren "Pollino" vor, mehrere Pakete Kokain verkauft zu haben. Bei dem Verfahren ging es um die illegalen Geschäfte mutmaßlicher 'Ndrangheta-Mitglieder und deren Partner in Italien, Deutschland und den Niederlanden. In der Folge wurde S. zu fünf Jahren Haft verurteilt. Statt ins Gefängnis kam er in Hausarrest, später unter Auflagen frei: Er musste sich fortan täglich bei den Carabinieri in San Luca vorstellen. Ende 2022, kurz nachdem sein Urteil in zweiter Instanz bestätigt wurde, war S. verschwunden – bis zu jenem Unfall mit seinem Paketauto in Duisburg.