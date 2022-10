Rucksäcke, Taschen, Beutel, Tüten – sie sind im Kunstmuseum Moritzburg in Halle ab sofort verboten. Wer dort Gemälde von Gustav Klimt, Max Beckmann oder z.B. Edward Munch bestaunen will, muss jeglichen Ballast am Eingang abgeben, erklärt Direktor Thomas Bauer Friedrich: "Normalerweise gilt bei uns per regulär geltender Hausordnung, dass Taschen bis zum A4 Format mitgeführt werden dürfen. Aber wir wissen ja, so eine kleine Klebertube werden wir sowieso nicht verhindern können. Doch was eine Tomaten- oder Kartoffelbreibüchse angeht, hoffe ich, dass wir das zumindest auf diese Art und Weise ausschalten können."