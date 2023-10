Von der Simson, der AWO über die Java und andere bekannte und historische Marken, die bis in die 1930er-Jahre zurückgehen, war alles auf Zwei - und Dreirädern angerollt. In den Schlosshöfen konnten die Besucher die Maschinen sehen, den Besitzern Fragen stellen, mit Bikerfreunden ins Gespräch kommen. Auch um das Schloss wurde der Oldtimerfan schon morgens nicht enttäuscht, Auto um Auto war hier aufgereiht.

Die Begeisterung für alte Motorräder und Autos wird nicht weniger, auch wenn sie so gar nicht klimafreundlich unterwegs sind. Vielmehr sind es Emotionen und Erinnerungen, die die vielen Besucher, vor allem viele Ältere, damit verbinden. All das ist in Gesprächen untereinander zu hören und wohl fast jeder hat nach dem Besuch des Oldtimer-Herbsttreffens heute einige Fotos der historischen Schmuckstücke auf seinem Handy.

Man muss schon hier im Osten groß geworden sein und die Dinge mal gesehen und gehört und gefühlt haben, dass man für so was auch ein Hobby und Charme entwickelt.

Die Organisatoren um Schlosschefin Patrizia Meyn sind dabei, solche Veranstaltungen auch auf die jüngere Generation anzupassen. Einen Vorgeschmack soll es schon in Kürze mit der Ausstellung "Auf dem Landweg nach New York" geben. Dabei geht es um eine junge Familie aus Halle, die zu ihrem Abenteuertrip per Motorrad losgezogen ist. Um auch die jungen Leute ins Schloss zu holen, auf Angebote aufmerksam zu machen, sei das kleine Team der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH auch in den sozialen Netzwerken unterwegs, so Meyn.