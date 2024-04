"Wir sind ja in Mansfeld-Südharz durchaus geschult im Umgang mit Untergangsszenarien", sagt André Schröder, Landrat im Kreis Mansfeld-Südharz. Er glaubt den düsteren Prognosen für seinen Landkreis nicht. Es habe früher ähnliche Vorhersagen gegeben. Sie alle seien nie tatsächlich so eingetreten, sagt der Landrat. "Fakt ist: Mansfeld-Südharz in der Mitte Deutschlands hat in den letzten drei Jahren Wanderungsgewinne, also mehr Zuzug als Wegzug, erfahren und nicht so viel Bevölkerung verloren, wie das damals prognostiziert worden ist."