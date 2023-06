Mit dem Personalausweis können deutsche Staatsbürger in die 27 Länder der Europäischen Union reisen. Zudem sind auch Einreisen nach Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz damit möglich. Um Urlaub in anderen Ländern zu verbringen, wird ein Reisepass benötigt. Die Dokumente müssen bis zum Tag der Abreise gültig sein.

Der Reisepass muss am Wohnort bzw. am Hauptwohnsitz in einem Bürgeramt beantragt werden. Dabei müssen der Personalausweis oder mitunter auch andere Dokumente wie Geburts- oder Heiratsurkunde vorgelegt werden sowie ein biometrisches Passbild. Häufig gibt es Fotoautomaten in den Bürgerämtern, die das Foto an den Sachbearbeiter übermitteln.