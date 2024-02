Auch zusammengesetzte Wörter, so der Experte, lassen sich mit dem Samstag besser sprechen. Der Samstagabend ist einfacher und klingt besser als der Sonnabendabend. Das alles können Gründe dafür sein, dass sich Samstag immer mehr durchsetzt. Ist das also das Ende für den Sonnabend?

Ganz so pessimistisch blickt Sprachwissenschaftler Földes nicht in die Zukunft. "Wenn man im Dialekt spricht, da bin ich mir so ziemlich sicher, dass in bestimmten Regionen der Sonnabend im Dialekt überleben wird."