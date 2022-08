Bundeskanzler Olaf Scholz will mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) über eine gleiche Bezahlung von Männern und Frauen im Fußball sprechen. Wie ein Regierungssprecher bestätigte, hat der SPD-Politiker mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Rande des Finales der Fußball-Europameisterschaft der Frauen am Sonntagabend in London ein entsprechendes Treffen in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main vereinbart.



Scholz und seine Frau hatten das Spiel live im Londoner Wembley-Stadion verfolgt. Die Engländerinnen gewannen die Partie glücklich in der Verlängerung mit 2:1. Der Kanzler hatte den DFB-Spielerinnen anschließend in der Kabine zu ihrer großartigen Turnierleistung gratuliert.