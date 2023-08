An einigen Gebäuden sind sie noch zu sehen, die Drähte, die an den Außenwänden entlang in den Boden führen. Wer auf "Nummer Sicher" gehen will, lässt einen Blitzableiter installieren – oder: wer es muss. Für bestimmte Gebäude ist der Draht nämlich Pflicht. Das gilt etwa für öffentliche Gebäude oder Häuser mit einer Höhe von mehr als 20 Metern. Eine generelle Blitzableiter-Pflicht gibt es in Deutschland aber nicht. Und so gibt es hierzulande viele Wohngebäude ohne die Drähte. Nach Einschätzung der Elektrotechnologie-Organisation VDE ist nur jedes dritte Haus damit ausgestattet.