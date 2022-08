Leipzig schaltet die Beleuchtung öffentlicher Gebäude ab, oder erst gar nicht mehr an. Das Völkerschlachtdenkmal etwa: dunkel. Bereits seit gut 14 Tagen ist diese sogenannte Effektbeleuchtung in Leipzig komplett aus, an über 200 Anlagen im gesamten Stadtgebiet. Für Rainer Barth, den Leiter der Zentrale für Stadtbeleuchtung, ein symbolischer Akt. So könne man zeigen, dass man die Zeichen der Zeit erkannt habe.

Leipzig: Keine Hell- und Dunkelzonen

"Wir haben jetzt noch einmal eingespart, indem wir unsere Beleuchtung ausgeschaltet haben", resümiert Barth. Außerdem habe man die Grundbeleuchtung reduziert – auf die sogenannte Halbnachtschaltung mit um zehn Prozent reduzierter Beleuchtung. Jedenfalls da, wo es geht, wie Barth einschränkt.

Leipzig: Beleuchtung nur selten LED

Womit die Städte noch richtig sparen könnten, das wäre eine konsequentere Umstellung auf LED-Leuchten. In Leipzig etwa sind aktuell nur 14 Prozent der insgesamt 54.000 Lichtpunkte, vornehmlich Straßenlampen, bereits erneuert worden. Anders in Weimar. Hier sind es bereits über 90 Prozent.

Weimar: Beleuchtungszeit reduziert

Alles gute Gründe, die Straßenbeleuchtung nicht ganz auszuschalten. Man könne aber punktuell reduzieren, sagt Kleine – was Weimar bereits seit Mitte Juni mache. "Wir machen die Straßenbeleuchtung 30 Minuten später an und 30 Minuten eher aus." In den Wintermonaten kämen jeweils noch einmal 10 Minuten dazu. "Und das gibt bei uns aktuell eine Einsparung von ungefähr 100.000 Kilowattstunden."