Sachsen-Anhalts Regierung will den eigenen Energieverbrauch deutlich reduzieren. Durch ein vom Kabinett verabschiedetes Maßnahmenpaket werde man "mindestens 20 Prozent schaffen können", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag. Eine Verordnung des Bundes, die zum 1. September in Kraft tritt, fordere von den Ländern 15 Prozent an Einsparungen. Sachsen-Anhalt werde die Vorgabe damit "übererfüllen", so Haseloff.