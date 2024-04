Im Internet kursieren Falschinformationen, nach denen sexuelle Belästigung von Mädchen, Jugendlichen und jungen Frauen am heutigen Mittwoch angeblich nicht bestraft wird. Aufgegriffen werden die Fake News vor allem in der Social-Media-App "TikTok". Politiker und Elternvertreter rufen deshalb dazu auf, besonders wachsam zu sein.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch warnte Schulen bereits in einem Brief. Es gebe einen "verstörenden TikTok-Trend", der als "National Rape Day" (deutsch: Nationaler Vergewaltigungstag) bekannt sei, erklärte die CDU-Politikerin. Offenbar war in einem TikTok-Video dazu aufgefordert worden, am 24. April junge Frauen und Mädchen anzufassen und zu belästigen, weil diese Handlungen an diesem Tag angeblich nicht bestraft würden.