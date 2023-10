In Bautzen wurden zwei ukrainische mutmaßliche Schleuser im Alter von 37 und 47 Jahren festgenommen. Sie sollen insgesamt zehn Syrer eingeschleust haben. Die Bundespolizeiinspektion in Ludwigsdorf griff am Wochenende insgesamt 200 Migranten auf. Ein 29 Jahre alter Pole hatte laut einer Zeugin in Kodersdorf bei Görlitz 36 Syrer abgesetzt. Er wurde festgenommen. Ebenso wie drei ukrainische Schleuser. Alle Migranten kamen in Erstaufnahmeeinrichtungen.