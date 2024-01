Bahnreisende müssen sich auf erhebliche Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr einstellen. Der Bahn zufolge hielten sich Mitarbeiter in den betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen oder die Verkehrssicherung an Bahnübergängen zu gewährleisten. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung. Tickets von Reisenden, die ihre Fahrt aufgrund der Unwettergefahr am Mittwoch verschieben, behalten ihre Gültigkeit. Weiterhin wurde die Zugbindung für aller Fernverkehrszüge aufgehoben.

Auch im Flugverkehr ist aufgrund des Wetters mit zahlreichen Flugausfällen zu rechnen. So könne am Frankfurter Flughafen bis zum Donnerstag nur ein stark eingeschränkter Flugverkehr stattfinden. Das teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Dienstag mit. Auch der Flughafen München kündigte am Mittwoch bis mittags "erhebliche Einschränkungen im Flugbetrieb" an.