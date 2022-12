"Also diese Anlage, die wir da drüben sehen, die hat einen Energie-Ertrag von 17 Millionen Kilowattstunden, kann sich ja jeder mal zuhause ausrechnen, was bei ihm auf dem Zähler drauf steht", sagt Peter Horntrich. Er arbeitet als Umweltplaner für den Projektentwickler VSB aus Dresden, der Windparks in ganz Europa errichtet. 240 Meter hoch ragen die Rotorenspitzen in den Himmel nahe der Gemeinde Weißandt-Gölzau in Sachsen-Anhalt.

Windkrafträder in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: imago images/Frank Sorge