Kritik an der Änderung des Baugesetzbuches kommt vom Umweltverband "Grüne Liga". Das Gesetz sehe vor, dass die Landesregierungen an allen bisher geltenden Planverfahren vorbei Wind- und Solarflächen auf Tagebaugebieten ausweisen können, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des Verbandes.