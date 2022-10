Abschlussbericht Gaskommission empfiehlt Hilfsfonds für Härtefälle

Die Hilfen für die rund 25.000 Industrie-Unternehmen wurden in der Kommission besonders kontrovers diskutiert: Die Experten knüpfen sie an den Erhalt der Standorte in Deutschland. Auch müssen mindestens 90 Prozent der Arbeitsplätze bis ein Jahr nach Ende der Unterstützung erhalten bleiben. Wenn das nicht der Fall ist, müssen die Unternehmen gezahlten Hilfen wieder zurückerstatten. Jede Firma kann selbst entscheiden, ob sie Hilfen in Anspruch nimmt.