Grundlage all dessen ist das Bundesverfassungsschutzgesetz. Wie es auf Parteien und deren Organisationen anzuwenden ist, wird nach Angaben von OVG-Sprecherin Gudrun Dahme wichtiger Gegenstand der Verhandlung sein. Wegen ihrer Größenordnung und des großen Medienandrangs findet sie in der Empfangshalle des Gerichts statt. Zuständig ist die Justiz in Nordrhein-Westfalen, weil der Bundesverfassungsschutz seinen Sitz in Köln hat.