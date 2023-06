Nach Angaben der AfD wird ihr Parteinachwuchs Junge Alternative (JA) vorerst nicht weiter vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bewegung, sondern wieder als Verdachtsfall behandelt und beobachtet.



Parteichef Tino Chrupalla sagte am Donnerstag, das Amt habe zugesichert, die Einstufung "vorläufig auszusetzen" und habe auch alle Pressemitteilungen dazu gelöscht: "Damit ist die JA - Stand heute - keine gesicherte Bestrebung mehr, wird nicht so behandelt und auch nicht so beobachtet."