Die Junge Alternative wird als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Das gilt auch für das Institut für Staatspolitik, mit Sitz in Schnellroda , Sachsen-Anhalt. Laut Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang verstoße das Institut "gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip". Die Verfassungsschützer haben sich auch den Verein "Ein Prozent" mit Sitz in Sachsen genauer angeschaut. Auch dieser wird als rechtsextrem eingestuft.

"Ein Prozent" vertreibt Klamotten und Aufkleber oder Comics und finanziert damit unter anderem die rechtsextreme Identitäre Bewegung. Außerdem treten Mitglieder von "Ein Prozent" mit Mahnwachen und Demonstrationen in Erscheinung. Die Einschätzung der Verfassungsschützer: Der Verein "Ein Prozent" versuche ein "rassistische und völkisch-nationalistische" Ideologie in "die Mitte der Gesellschaft zu transportieren."

Zum einen versuche die Junge Alternative das "demokratische System der Bundesrepublik herabzuwürdigen", indem sie politische Gegner, den Staat und seine Repräsentanten an sich "verunglimpfe und diffamiere". Zum anderen würden ihre Mitglieder Deutsche Mitbürger mit Migrationshintergrund als "Deutsche zweiter Klasse abwerten" und Erzählungen verbreiten, wonach "die größte Gefahr in einem vermeintlich gesteuerten Bevölkerungsaustausch zur Vernichtung der organisch gewachsenen europäischen Völker" bestehe.

Verfassungsrechtler stützen diese Feststellung: eine Einteilung in Passdeutsche oder Biodeutsche kenne die Deutsche Verfassung schlichtweg nicht, so die Einschätzung des Verfassungsrechtlers, Michael Brenner, der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Für Brenner ist auch die Verbreitung von Verschwörungserzählungen einer Umvolkung extremistisch: "Die Idee, dass jetzt irgendwelche Eliten, die sogenannten Biodeutschen gegen andere Passdeutsche austauschen würden ist kruder Unsinn. Abgesehen davon stößt diese Idee gegen die Grenzen unserer Verfassung. Es wird letztlich unsere Verfassungsordnung und auch die einschlägige Verfassungsbestimmung in Frage gestellt."