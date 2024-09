Demokratieforscher Warum die AfD beim Regieren nicht "zum Zuge" kommt

In der Demokratie ist es ist ja ein System von Trial-and-Error. Also man kann ja irren und kann Irrtümer bearbeiten, verändern und neue Positionen aufbauen. Diese merkwürdige Position, die die AfD jetzt in unserem Parteiensystem hat, die hat sie ja auch im Kreise der europäischen rechtsextremen Schwesterparteien. Auch dort ist sie ausgeschlossen worden. Auch dort will man mit ihr nicht zusammenarbeiten, weil sie in ihren Positionen zu extrem, zu sprunghaft, zu wenig durchschaubar, zu wenig berechenbar ist.