Es ist tatsächlich so, dass wir im Justizsystem noch am ehesten eine Situation haben, in der die Institutionen relativ unabhängig sind. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Justizminister einfach so alle Richter an einem Gericht austauschen kann. Es sind eher subtilere Einflussmöglichkeiten, also eher auf die Richterwahlausschüsse, also die Prozesse zur Bestimmung der Richter oder Einfluss zu nehmen auf die Geschäftsverteilungspläne. Es geht also um die Frage, wer ist innerhalb von Gerichten für was zuständig. Es geht ihnen möglicherweise darum, die eigenen Leute in Schuss zu bringen.