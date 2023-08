Als Reaktion darauf erklärten die AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel am Montag, alle 35 gewählten Kandidaten müssten bis zum 11. September Nachweise zu ihren Angaben zu Berufsausbildung und Studienabschlüssen vorlegen. Ziel sei es, "Transparenz, Vertrauen und Glaubwürdigkeit" in den Auswahlprozess zu wahren.

Der AfD-Bundesvorstand beauftragte nach eigenen Angaben einen bei der Europawahlversammlung Anfang August in Magdeburg bestimmten Vertrauensmann und seinen Stellvertreter damit, die Nachweise einzufordern. Dies gelte auch für Angaben, die von den Kandidaten bei ihrer Vorstellung am Rednerpult zu Berufsausbildung oder Studienabschluss gemacht worden seien. Die Vertrauensleute sollen die Ergebnisse der Unterlagenprüfung dann bei der nächsten Präsidiumssitzung des Bundesvorstands am 18. September vortragen.