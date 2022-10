Beim neuen Bundesprogramm sieht der Verteilungsschlüssel vor, dass Sachsen etwa fünf Prozent der gefährdeten Menschen aus Afghanistan aufnimmt. Das wären etwa 50 Afghanen monatlich und 600 pro Jahr. Nach Angaben aus Dresden muss das Verfahren jetzt erst einmal anlaufen und Strukturen im Bundesinnenministerium etabliert werden. Das Sächsische Innenministerium bekräftigte seine Vorbehalte gegen das neue Programm. In einer Antwort an MDR AKTUELL heißt es: "Die bestehenden Aufnahmeprogramme für Ortskräfte (...) sowie die allgemeinen ausländerrechtlichen Asylregelungen sind geeignet und ausreichend, um Personen Schutz zu gewähren."

Schon im September hatte Innenminister Armin Schuster (CDU) gewarnt, der Freistaat stoße angesichts steigender Flüchtlingszahlen bald an Kapazitätsgrenzen. Wohnraum sei zunehmend knapp, an Kitas und Schulen drohe eine Überlastung. In einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser forderte der CDU-Politiker eine "Rückführungsoffensive".



In Sachsen sind seit dem Sommer 2021 1.452 afghanische Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige inklusive Familienangehörigen untergekommen. Die Zuweisung erfolgte über das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge.