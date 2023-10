AfD-Chefin Alice Weidel hat einen Auftritt bei einer Kundgebung ihrer Partei in Mödlareuth an der bayerisch-thüringischen Grenze aus Sicherheitsgründen abgesagt. Ein AfD-Sprecher erklärte, die Sicherheitsbehörden hätten Weidel und ihre Familie aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort gebracht. Aus Vorsichtsgründen habe sie daher auf öffentliche Auftritte verzichtet.

Die AfD hatte Weidel als Hauptrednerin zum Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth geladen. Der Auftritt sollte der Höhepunkt des AfD-Wahlkampfes in Bayern sein. Weidel wandte sich mit einer Videobotschaft an die Kundgebungsteilnehmer. In Bayern wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt.