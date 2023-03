Nach der Einigung im Koalitionsausschuss der Ampel-Regierung haben die Grünen Defizite bei den Ergebnissen zum Klimaschutz eingeräumt. Partei-Co-Vorsitzende Ricarda Lang sagte am Morgen in der ARD, was dazu in den Beschlüssen stehe, reiche nicht aus. Vor allem beim Verkehr gebe es eine größere Lücke bei der Verminderung des CO2-Ausstoße. "Zufrieden geben kann man sich mit dem, was auf dem Tisch liegt, noch nicht", sagte Lang. Dennoch enthalte das Papier Fortschritte.