Asylpolitik Ampel-Koalition einigt sich auf Vorgaben zur Bezahlkarte

05. April 2024, 17:17 Uhr

Die Ampel-Fraktionen haben sich nach wochenlangem Streit auf einen Entwurf für eine bundesweite Rechtsgrundlage zur Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete geeinigt. Damit werde "der Wunsch der Länder umgesetzt", teilten die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Gesetz soll in der kommenden Woche in den Bundestag gebracht werden.