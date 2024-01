Analyse Wie Sahra Wagenknecht mit einfachen Botschaften Wähler für sich gewinnen will

Das wird die Herausforderung für die Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Thüringen und Sachsen will man der AfD den Schneid abkaufen. Dafür wird jetzt intensiv am Aufbau neuer Parteistrukturen gearbeitet. In den nächsten Tagen und Wochen sollen hier Landesverbände entstehen, die bei den Landtagswahlen antreten können. Doch das inhaltliche Angebot könnte vor allem Wähler von Linkspartei und SPD anlocken.