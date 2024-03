Der Europarat hat Deutschland aufgefordert, gegen die wachsende Ungleichheit im Land vorzugehen. Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, forderte in ihrem in Straßburg veröffentlichten Bericht, Deutschland müsse der Bekämpfung der hohen Armutsquoten insbesondere bei Kindern, älteren Menschen und Behinderten verstärkte Aufmerksamkeit widmen. Das hohe Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung stehe in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes.