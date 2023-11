Es geht um Menschen. In der Asyl- und Migrationspolitik muss das dieser Tage leider ausdrücklich betont werden. Denn Formulierungen wie irreguläre Migration, illegale Zuwanderung oder die angeblich notwendige "Asyl-Wende" (Union und FDP) entmenschlichen momentan die Debatte. Wir haben in der EU und in Deutschland ein Grundrecht auf Asyl. Menschen dürfen bei uns Asyl erbitten. Punktum.

Die Menschen, um die es geht, haben gute Gründe, bei uns Schutz zu suchen. Sie fliehen vor Krieg, Verfolgung, Hunger und Not. Mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Deutschland, weil Russland das Land täglich bombardiert und völkerrechtswidrig erobern will. Hunderttausende Syrerinnen und Syrer sind bei uns, weil in ihrem Land nach jahrelangem Bürgerkrieg noch immer ein Despot herrscht. Und über eine Viertelmillion Afghaninnen und Afghanen haben hierzulande Schutz vor Terroristen und Islamisten gefunden, denen Rechte von Andersdenkenden, Minderheiten oder Frauen nichts wert sind. Diese drei Staaten sind die Hauptherkunftsländer von Geflüchteten in Deutschland.