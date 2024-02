Wohnungsbau KfW-Förderprogramme können ab sofort wieder beantragt werden

Alle drei Bau-Förderprogramme seien wichtig für die stark schwächelnde Baukonjunktur , sagte Bundesbauminister Klara Geywitz am Montag: "Jeder Fördereuro löst Aufträge in den Büchern der Handwerker aus und kurbelt die Binnennachfrage an. Genau diese Impulse sind es, die wir jetzt brauchen."

Dass die Förderungen einen Impuls liefern können, bestätigt auch Geschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie Tim-Oliver Müller. Er mahnt jedoch an, dass die Fördertöpfe nicht so schnell leer werden dürften, wie im vergangenen Jahr. Denn Bauherren und Investoren bräuchten Planungssicherheit. "Eine politische Zusage, dass die jetzt wieder geöffneten Förderprogramme mindestens in diesem Jahr, aber hoffentlich bis zum Ende der Legislaturperiode halten, ist notwendig." Denn alleine mit Blick auf die Vorlaufzeiten für ein Wohnungsbauprojekt, die Müller zufolge zwischen ein und zwei Jahren betragen, müssten sich Investoren bei der Planung darauf verlassen können, die Bauförderung am Ende auch tatsächlich in Anspruch nehmen können.