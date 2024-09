Nach monatelanger Verzögerung soll nun eine einheitliche Bezahlkarte für Asylbewerber in 14 Bundesländern kommen, darunter auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Länder haben dem Dienstleister "Secupay" aus Pulsnitz in Sachsen, der bereits die Bezahlkarte in Hamburg bereitstellt, den Zuschlag erteilt. Das Unternehmen verfüge über mehrjährige Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr und habe sich mit dem wirtschaftlichsten Angebot im Wettbewerb durchsetzen könnten, teilte das für die Vergabe zuständige Unternehmen Dataport mit.