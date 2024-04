Bildrechte: Annika Seiferlein

Über die Autorin Annika Seiferlein studiert seit Oktober 2023 den Master Multimedia und Autorschaft in Halle. Davor hat sie ihren Bachelor in Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig absolviert und beschäftigte sich in ihrer Bachelorarbeit mit Studierenden aus nicht-akademischen Familien. In Zukunft will sie sich noch mehr mit bildungspolitischen Inhalten und mit Themen rund um Landwirtschaft befassen. Momentan arbeitet sie nebenbei als freie Autorin für das Podcast-Radio detektor.fm. Zuvor arbeitete sie ehrenamtlich als Redakteurin und Ressortleiterin für die Leipziger Hochschulzeitung "luhze" und moderierte den Wissens-Podcast "Auf einen Kaffee mit…" der Universität Leipzig.