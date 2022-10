Eine Kundgebung vor dem Thüringer Landtag in Erfurt. Vor zwei Wochen haben Mitarbeitende von Krankenhäusern dort ihren Sorgen lautstark Luft gemacht. Auf ihren Plakaten steht: Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Gefahr. Anlass sind die gestiegenen Energiepreise. In den Krankenhäusern fürchtet man, die Inflation nicht unbeschadet zu überstehen.