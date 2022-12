Weihnachtsansprache Steinmeier ruft zu Solidarität und Zuversicht auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Weihnachten zu Solidarität und Zuversicht in "rauen Zeiten" aufgerufen. Weihnachten sei der richtige Moment, "auf das zu schauen, was uns Zuversicht gibt", sagte Steinmeier. Frieden sei der sehnlichste Wunsch. Grund zur Zuversicht gebe es schon, so Steinmeier: "Die Ukraine behauptet sich mit großem Mut. Europa steht zusammen. Und unser Land wächst in der Herausforderung wieder einmal über sich hinaus".