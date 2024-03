Und auch Kommunen haben von Mitteln aus dem KTF profitiert. Unter anderem über das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". In Großröhrsdorf in Sachsen sowie in Saalfeld in Thüringen wurden damit nach Angaben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen beispielsweise Ersatzneubauten von Turnhallen gefördert, in Seehausen die Sanierung des Waldbads. Und auch durch das "Bundesprogramm Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel" profitierten und profitieren Kommunen – Bad Dürrenberg kümmert sich mit Hilfe des Programms beispielsweise um Friedhöfe als naturnahe Räume der Begegnung, Marienberg um den Erhalt der Linden am Markt und Bad Berka um das Erholungsgebiet Ilmwiese.