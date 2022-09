Mehr Geld: Der Regelsatz soll für einen alleinstehenden Erwachsenen am 1. Januar 2023 um 53 Euro von 449 Euro auf 502 Euro steigen, für Lebenspartner oder –partnerinnen auf 451 Euro, für Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren auf 420 Euro, für 6- bis 13-Jährige auf 348 Euro, für Kleinkinder bis fünf Jahre auf 318 Euro. Die Inflation soll zeitnah berücksichtigt werden.



Schonfristen: Bürgergeld-Bezieherinnen und Bezieher sollen in den ersten beiden Jahren in ihrer Wohnung bleiben können, auch wenn sie eigentlich zu groß ist. Ersparnisse bis 60.000 Euro werden nicht angerechnet, für jede weitere Person im Haushalt sind es 30.000 Euro. Das auf Dauer gewährte Schonvermögen steigt auf 15.000 Euro pro Person, bisher waren es 150 Euro pro Lebensjahr. Verbesserungen gibt es auch bei der privaten Altersvorsorge, selbst bewohnten Immobilien und beim eigenen Auto.



Sanktionen: Im ersten halben Jahr des Bürgergeld-Bezugs soll es keine Sanktionen geben - außer bei hartnäckigen Terminversäumnissen. Anschließend kann das Bürgergeld bei Pflichtverletzungen um bis zu 30 Prozent gekürzt werden. Schärfere Sanktionen für Unter-25-Jährige werden abgeschafft. Es wird eine Bagatellgrenze von 50 Euro für die Rückforderungen der Jobcenter eingeführt.



Jobvermittlung: Leistungsbezieher müssen nicht mehr jeden Job annehmen, sofern eine Aus- oder Weiterbildung sinnvoller erscheint. Es gibt ein monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro und Prämien für Abschlüsse. Die bislang befristete mehrjährige Förderung von Langzeitarbeitslosen (Sozialer Arbeitsmarkt) wird entfristet.



Hinzuverdienst: Wer oberhalb der Minijob-Grenze von künftig 520 Euro bis zu 1.000 Euro hinzuverdient, soll 30 statt 20 Prozent der Einkünfte behalten können. Schüler, Studierende und Azubis können bis zu 520 Euro statt 100 Euro hinzuverdienen. Auch von einem Ehrenamt darf künftig mehr von Aufwandsentschädigung behalten werden.