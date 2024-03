Wer so ein Haus erwirbt, muss zunächst nur eine Sicherheitsleistung zahlen, meist in Höhe von 10 Prozent des Versteigerungswertes und schon kann weiter vermietet werden. Saniert werden die Gebäude oft nicht.

Ein prekärer Zustand, sagt Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund: "Wir verzeichnen in den vergangenen Jahren eine zunehmende Problematik bei Schrott- oder auch Problemimmobilien. Das liegt daran, dass zahlreiche Altbauten aus der Vor- und Nachkriegszeit jetzt in die Jahre gekommen sind und wir besonders in strukturschwachen Regionen in Deutschland – das gilt für Westdeutschland wie für Ostdeutschland – auch altersbedingt einen Umbruch erleben. Das ist ein flächendeckendes Problem, das wir zurzeit erleben."