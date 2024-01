Die Liste: eine Übersicht aller Schrottimmobilien in der Stadt Gera, für deren Pflege Christiane Schmidt verantwortlich zeichnet. Nach ihrem Amtsantritt, erzählt sie, war sie quer durch die Stadt unterwegs, um Zustandsberichte und Fotos der Problemfälle auf einen aktuellen Stand zu bringen. 170 solche Schrottimmobilien gab es zum Jahresende in Gera, und laut Baudezernent Michael Sonntag wächst das Problem. "Jahreslanges Nichtstun einiger Eigentümer hat dafür gesorgt, dass wir jetzt ständig kontrollieren und zunehmend auch selber tätig werden müssen."

In der Schellingstraße musste im Oktober 2023 sogar die Feuerwehr ran, weil ein Deckenbalken ein Fenster im Erdgeschoss durchschlagen hatte. Laut Stadtverwaltung mussten die Kameraden im letzten Jahr insgesamt fünfmal ausrücken, um Objekte von Dächern zu entfernen oder Bauteile aus dem Straßenraum zu entfernen. 24.000 Euro hat die Stadt für solche Ersatzvornahmen im letzten Jahr bezahlt. In diesem Jahr dürfte es laut Haushaltsentwurf noch etwas mehr werden.

Nicht immer hat die Stadtverwaltung allerdings die Möglichkeit, die Eigentümer in die Pflicht zu nehmen. Leerstehende Häuser, die das Stadtbild verschandeln, sind nicht automatisch ein Fall fürs Amt, sagt Christiane Schmidt. "Auch, wenn sich viele Leute an den Schandflecken stören, ist es doch Privateigentum, und die Leute können selbst entscheiden, ob sie investieren oder nicht."

Interessant: Mancher erfährt wohl erst durch einen Brief aus dem Baudezernat, dass er in Gera eine Immobilie hat. Viele seien auch mit so einem Mietshaus überfordert und stecken den Kopf in den Sand, sagt Michael Sonntag. Spätestens, wenn Wasser in ein Haus eindringt, beginnt der Verfall. Am Ende steht dann oft der Abriss.