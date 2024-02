Allerdings stehen fünf der verwahrlosten Immobilien allein in der Bahnhofstraße - der zentralen Wohn- und Einkaufsstraße der Großen Kreisstadt. Zwischen Bäckerei, Döner-Geschäft und anderen kleineren Läden sind sie auf beiden Seiten der Straße zu finden, teilweise mit vernagelten Fenstern. "Seit 2017 verwahrlosen die vor sich hin", erzählt Urban, der vor seinem Amtsantritt im August 2022 in Borna tätiger Jurist und langgedientes Stadtratmitglied gewesen ist, resigniert.

Ein ehemaliger Eigentümer in der Bahnhofstraße ist nach Spanien ausgewandert und hat seine Häuser vorher an einen Mann aus Berlin verkauft. In einem der Gebäude gebe es laut Urban seit einem Monat einen An- und Verkauf. Ansonsten habe Urban die Hoffnung, dass die Stadt nach zehn Jahren - also 2027 - die Gebäude selbst kaufen könnte.