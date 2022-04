Seit klar ist, dass die Bundeswehr aus einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für neue Ausrüstung ausgeben kann, fragen sich viele: Was steht auf dem Einkaufszettel? Bekannt ist bislang, dass ein Teil des Geldes in den Kauf von F-35-Kampfflugzeugen investiert werden soll, die in den USA produziert werden. Auch ein Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow-3 ist im Gespräch.